Di Napoli | «Inzaghi può andare via in un caso Già un sostituto»

(Di sabato 27 maggio 2023) Arturo Diha più di qualche dubbio sul futuro di Simonecon l’Inter, spiega il motivo su TMW Radio. PERMANENZA – Dialimenta dubbi sul futuro nerazzurro: «Io non sono convinto che Simonerimanga all’Inter, per convinzione di entrambe le parti. In un’intervista ha parlato di chi c’era e chi non c’era, non ha mai avuto reazioni del genere. Marotta di calcio capisce, ha determinate idee e secondo me tutte le critiche uscite sono arrivate dalla società stessa. Se vince la Champions League fa lo stesso di Spalletti, se ne va in grande stile dopo tutto quello che ha subito. Contro il Manchester City è una partita, dipende da come ci arrivi fisicamente e mentalmente. C’è già un allenatore pronto al suo posto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

...centesima direzione in Serie B - coadiuvato dagli assistenti Signori Pasquale Capaldo die ... Allenatore:F.. Reti: al 44' st Casiraghi D. (Südtirol) . Ammonizioni: al 30' pt Cisse M. (...... così Simoneha capovolto da capo a piedi l'Inter trascinandola prima alla finalissima di ... ben cinque consecutivamente, prima di fermarsi in dieci in casa delcampione d'Italia di ......per primo Reduce dalla conquista della seconda Coppa Italia consecutiva della gestionee ... I nerazzurri , reduci dal ko didell'ultimo turno, hanno bisogno di un punto per certificare la ...

Il Messaggero - Inzaghi pronto ad ascoltare offerte: può esserci anche il Napoli Tutto Napoli

Inviato a Castel Volturno Dietrofront Non ci pensate neppure. Anzi, la tentazione è quella di non andare neppure in Corea del Sud (trasferta che sembra ancora in bilico con il Napoli ...Quasi tutti, da bambini e anche dopo con qualche anno in più, abbiamo provato emozioni al Luna Park. Magari durante le vacanze estive al mare in compagnia degli amici di sempre. Le ...