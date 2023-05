Di che cosa parlava LeBron James quando parlava di ritiro

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 27 maggio 2023) Mentre i Denver Nuggets si preparano alle prime finali della loro storia e i Boston Celtics provano una rimonta storica da 0-3 contro i Miami Heat, il discorso in NBA è stato monopolizzato dai 13 minuti diin sala stampa dopo l’eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers in gara-4 della Western Conference. E come potrebbe essere altrimenti,dopo venti stagioni il miglior giocatore nella storia della NBA – quantomeno per punti segnati in carriera, risolviamola così – fa intendere per la prima volta di star considerando seriamente il? Già il fatto che non ci sembri normale che un 38enne con alle spalle venti primavere nella lega e qualcome 65 mila minuti sul parquet stia per appendere le scarpe al chiodo ci dice molto su chi esia ...