Detiene droga e armi in casa a Portici | Arrestata

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) una 36enne con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentiin, 36enne finita nei guai. Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di una donna in via delle Mortelle adove hanno rinvenuto 9 panetti di hashish del peso di circa 950 grammi, 6 buste contenenti circa 440 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della, una pistola semiautomatica Beretta cal.9×21, con matricola punzonata, due caricatori, di cui uno con 12 cartucce e l’altro con 11 cartucce, altre 10 cartucce dello stesso calibro e 205 euro. G.N., ...