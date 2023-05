Designer americana soccorsa per stupro in un parco a Milano

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Una donna statunitense di 27 anni ha denunciato di essere stata violentata venerdì pomeriggio all'interno deldi Trenno alla periferia nord-ovest di. È stata la presunta vittima intorno alle 18 a fermare una pattuglia della Polizia locale. È stata quindi accompagnata in stato di forte agitazione al centro antiviolenza Svs della clinica Mangiagalli, da dove poi si è allontanata volontariamente senza farsi visitare. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per rintracciarla e anche per identificare il presunto autore del quale la donna, una, ha fornito una scarna descrizione.

Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per rintracciarla e anche per identificare il presunto autore del quale la donna, una, ha fornito una scarna descrizione.denuncia uno stupro e poi si allontana dall'ospedale, le prime notizie La 27enne, una creativache vive a Milano, quando è stata trovata, e poi ancora quando è stata ...Chi è la vittima La 27enne è una ragazza statunitense arrivata a Milano due anni fa con un solido curriculum alle spalle comenel settore auto e moto e in Italia. E ha lavorato con diversi ...

Giovane designer americana violentata nel parco di Trenno a Milano: soccorsa sotto shock da un passante La Repubblica

La donna è stata accompagnata nella clinica Mangiagalli, da dove si è poi allontanata senza farsi visitare AGI - Una donna statunitense di 27 anni ha denunciato di essere stata violentata venerdì pome ...Abusi in tenda e nei bagni delle discoteche, in strada e in albergo. Tra aprile e maggio un lungo elenco di episodi, spesso avvenuti in zone centrali della città ...