Designer americana nuda e sotto choc in un parco a Milano | “Mi hanno stuprata” Poi se ne va dall’ospedale

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023) Una 27enneha denunciato di essere stata violentata a, nei pressi deldi Trenno, nel quartiere Bonola. Ne danno notizia oggi alcuni quotidiani. L’episodio, secondo la ricostruzione della polizia locale, si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di ieri. La 27enne, reisdente ada alcuni anni, è stata soccorsa intorno alle 18 in via Cilea ed è stata accompagnata in ospedale, ma prima della conclusione dei controlli medici ha lasciato la struttura e si è allontanata. La polizia sta cercando di rintracciare sia lei sia il presunto violentatore. LEGGI ANCHE Nuova violenza sessuale a, 31ennenel bagno di una discoteca. E' caccia all'aggressore Tentato stupro a: ...