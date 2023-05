Deraglia treno per l' aeroporto Arlanda | caos e feriti a Stoccolma

(Di sabato 27 maggio 2023) In Sveziailcon 70 persone a bordo. Il mezzo dell'Express che collega il centro dicon l'principale della capitale è uscito dai binari senza però capovolgersi. Secondo quanto riportato dalla Tv svedese, Svt due persone sono rimaste ferite, L'incidente è avvenuto alle 4:40 di stamattina e alle 6:00 è stata completata l'operazione di evacuazione. Ancora da accertare i motivi dell'incidente. Il traffico ferroviario è stato interrotto per consentire le operazione di messa in sicurezza: tutti i treni trae l'disono sospesi.

Undell'Arlanda Express che collega il centro di Stoccolma con l'aeroporto principale della capitale è deragliato con 70 persone a bordo. Ilè uscito dai binari ma non si è capovolto. Due persone sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalla Tv svedese, Svt. L'incidente è avvenuto alle 4:40 di stamattina e alle 6:00 è stata ...Ministero della difesa di Mosca conferma la caduta della città dell'est: la smentita di Kiev. La cronaca minuto per minuto, giorno ...In Crimea, unche secondo i russi trasportava grano,per "l'intervento di forze esterne". Il grano che, ancora, dopo l'accordo raggiunto in extremis, potrà continuare ad essere ...

Stoccolma, deraglia treno per l'aeroporto Arlanda: due feriti. Traffico ferroviario interrotto la Repubblica

In Svezia deraglia il treno con 70 persone a bordo. Il mezzo dell'Arlanda Express che collega il centro di Stoccolma con l'aeroporto ...In Svezia un treno dell'Arlanda Express, che collega il centro di Stoccolma con l'aeroporto principale della capitale, è deragliato con 70 persone a bordo. Il convoglio è uscito dai binari ma non si è ...