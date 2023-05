Dentro e fuori la mitica agenda Gianni Minà | Massimo Troisi e Pino Daniele al Salotto di Roberto Nicolucci

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 maggio 2023) Alletterario Le Zifere, uno dei punti cardinali della nuova Napoli, si è svolta la presentazione di ‘Fame di storia' riassunto, tra testo e immagini, di una vita di lavoro di un custode della memoria come il compianto. Chi, a casa, abbia risfogliato questo volume edito da, non avrà mancato di rimmergersi in una galleria fotografia che disegna un viaggio culturale e sentimentale, oltreché un distillato del giornalismo migliore. Ci sono tutti, o quasi tutti i volti che, bene o male, hanno assodato l'identità del nostro paese. Ma sestesso avesse potuto scegliere una sola foto ideale per l'ultima pagina del libro rimasta bianca, chissà che non avrebbe scelto questa: che mette insieme sua moglie Loredana, la sorella di...