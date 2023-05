Decreto Pa | Pittoni Lega | “Graduatorie a esaurimento per gli idonei concorso ordinario? Verso il via libera da Bruxelles”

(Di sabato 27 maggio 2023) Su Facebook il Responsabile Dipartimento Istruzione, Mario, dà aggiornamenti riguardo gli emendamenti per ilPa. L'articolo .

... nella giornata di giovedì 25 maggio,ha dichiarato: 'Sono sempre più vicine le graduatorie ... dopo il via libera di Bruxelles, il Governo si prepara a inserire nel testo definitivo del...... il Governo si prepara a inserire nel testo definitivo delPA'. Così sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario, già presidente della ......(Lega), Manuela Pascarella (Flc Cgil) e Valentina Sanna (docente ingabbiata). Conduce Andrea Carlino . Leggi anche Docenti ingabbiati, si apre spiraglio. Frassinetti: "Intervento nel...

Arrivano importanti novità per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento. In una nota il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura ...Mario Pittoni annuncia: 'Sono sempre più vicine le graduatorie ad esaurimento per idonei GM concorsi ordinari'.