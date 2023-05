Decarbonizzare l’aviazione La sfida dei Saf e le soluzioni in campo

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023) A fine aprile gli organi dell’Ue hanno raggiunto un accordo sul piano ReFuelEU, che delinea la tabella di marcia per l’adozione di carburanti persostenibili – sustainable aviation fuels, o Saf – e lavorare verso la decarbonizzazione del settore, oggi responsabile per il 2-3% delle emissioni a livello globale. Nel 2025 la fornitura di carburanti negli aeroporti europei dovrà contenere il 2% di Saf, per poi salire progressivamente verso il 70% nel 2050. Secondo Bruxelles, tanto basta per abbattere due terzi delle emissioni del settore. Si tratta dell’ultima misura relativa ai trasporti del pacchetto Fit for 55 (che punta ad abbattere il 55% delle emissioni Ue entro questo decennio). ReFuelEU fa anche seguito alla direttiva sul motore endotermico che molto ha fatto discutere, in Italia e in Europa, sui meriti del dirigismo tecnico, ossia quanto possa aver ...