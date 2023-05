De Laurentiis | un uomo e una famiglia al comando del Napoli Corsport

(Di sabato 27 maggio 2023) Il nuovocon Aurelio Dedefinito dal Corriere dello Sport unsolo al. Nelsempre più volti della sua: le new entry sono la figlia Valentina e il compagno Antonio Sinicropi. Adl è unsolo al: l’allenatore c’è ma presto non ci sarà più, mentre la situazione del riferimento dell’area tecnico-sportiva ha imposto riflessioni reciproche e ovviamente congelato tutte le questioni di mercato a dispetto delle parole e delle dichiarazioni di facciata. Va da sé che il presidente, da sempre l’delle grandi decisioni e spesso anche dei colpi di scena, è l’unico totem azzurro rimasto al suo posto. Accanto a Maurizio Micheli (capo dello scouting) e Tommaso Bianchini (marketing) ci sono ...

... Raspadori, d'altronde, è l'del futuro. E Bologna è casa sua, è nato a Bentivoglio, 20 km dallo stadio Dall'Ara. Per strapparlo l'estate scorsa al Sassuolo, ma anche al Milan, Denon ...C'è invece l'altolà di Aurelio Dealla separazione consensuale con Cristiano Giuntoli , ... Ma il presidente non ha intenzione di assecondare i progetti dell'mercato, deciso a lasciare ...Un crescendo che potrebbe convincere Dea scommettere su di lui: anche se uno o due ... che in teoria dovrebbe diventare l'di riferimento della ripartenza, ma solo per mancanza di ...

Napoli, i tifosi incitano Spalletti e De Laurentiis risponde così Corriere dello Sport

Un pensiero, nulla di più: Raspadori, d'altronde, è l'uomo del futuro. E Bologna è casa sua, è nato a Bentivoglio, 20 km dallo stadio Dall'Ara. Per strapparlo l'estate scorsa al Sassuolo, ma anche al ...Lo spagnolo è la prima scelta dopo l'addio di Spalletti al quale il presidente dà una stoccata: "Stare a Napoli è un privilegio, non certo un obbligo" ...