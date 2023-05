... Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e il presidente Aurelio Deche ha ricordato come "a ... Poi è stata volta di Lda, che si è esibito con il padre sul brano portato all'Festival di ...In bilico tanti altri: molto dipenderà dal nuovo ds che al momento non c'è (i tempi non sono ancora maturi per un accordo tra Cristiano Giuntoli e Aurelio D eper il via libera) e pure ...Libererà Spalletti dal peso dell'anno di contratto, quello scattato in automatico lo scorso ... Di fatto, la Juventus è paralizzata in mano a Dee in parte anche il Napoli è ...

De Laurentiis, ultimo tentativo per Spalletti: il rilancio DailyNews 24

Il patron partenopeo sembra intenzionato a tentare un rilancio per provare a trattenere Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis starebbe studiando la ..."La prossima stagione 'Napoli, Napoli, Napoli' sarà l'inno del Napoli!". Così ieri Aurelio De Laurentiis dal palco del concerto di Gigi D'Alessio ...