De Laurentiis telefona Luis Enrique Ecco il contenuto della chiacchierata

(Di sabato 27 maggio 2023) Aurelio De: un sondaggio se l’allenatore spagnolo è intenzionato a venire a Napoliè il primo obiettivo di Aurelio Desulla panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport rivela l’indiscrezionetra i due nei giorni scorsi: “Il presidente ha preso il telefono e poi ancora. E ha chiamato Lucho: contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente. Avranno parlato di tutto questo e di troppo di più, De, e di certo la questione del monte ingaggi epolitica societaria ...

Conferenza Dimaro, telefonata Edo Dein diretta Il presidente del Napoli, infatti, ha risposto a due telefonate in diretta. La prima al milanista Tony Renis , la seconda al figlio Edo De ...devo prima chiedere a De". Detto fatto, il presidente del Napoli alza la cornetta edirettamente al piccolo attore, per applaudirlo e fargli un regalo speciale . L'emozione di Di ...Il vertice decisivo: Moua Dybala. La svolta è arrivata nella notte, dopo l'ennesimo ... che il Napoli potrebbe prospettargli non vale però questa attesa: la proposta di Aurelio De...

De Laurentiis chiama Luis Enrique: "Pronto, vieni al Napoli". Il retroscena Corriere dello Sport

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano ...Rilancio per il rinnovo di Spalletti con il Napoli: Aurelio De Laurentiis ci prova. Maxi ingaggio per il tecnico, ecco la risposta dell'allenatore ...