De Giovanni | “‘Campania legge’ è la risposta alla crisi culturale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non intendo fare nessun passo indietro, anche perché il nome non è cambiato: abbiamo solo aggiunto una dicitura per noi fondamentale”. Così Maurizio De, presidente di “Campania legge – Fondazione Premio Napoli” dopo alcune polemiche sorte dopo l’annuncio della trasformazione del premio in agenzia per la diffusione della lettura, di cui il concorso letterario è uno dei vari aspetti. “Nessuno ha mai pensato di cancellare il Premio Napoli e di sostituirlo con un’altra denominazione. Abbiamo soltanto aggiunto, non eliminato. Infatti l’intero progetto ora si intitolalegge – Fondazione Premio Napoli’. La scelta, condivisa peraltro con le strutture della Fondazione, è stata dettata da un’emergenzache è sotto gli occhi di tutti: la nostra regione ha uno degli indici di lettura più ...