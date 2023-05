David LaChapelle ci illumina con la sua “Fulmini”

(Di sabato 27 maggio 2023), in programma fino a martedi? 15 agosto 2023 negli spazi del Salone degli Incanti, a Trieste, presenta ben 92 opere e ripercorre l’intera carriera del fotografo. Cosa fa un fulmine? Colpisce in un momento inaspettato. Dà luce, energia. Ma non solo! E’ quello che vorrebbe che esprimessero le sue foto al pubblico. Sono cinquant’anni che il fotografo stupisce con le sue fotografie, frutto di uno studio e un’osservazione personale. Immagini elaborate, dai colori sempre pop. Il racconto spesso è surreale dettato da un’altrettanto attento uso della luce. Che sia continua, mista o flash, la sua luce ha un ruolo, non solo tecnicamente importante ma conduce la stessa narrazione.. Crediti: Ansa – velvetmagI suoi scatti ...

Dopo la prima cover " Purgatorio ", Tedua pubblica sui social la seconda e ultima cover, "Inferno" sempre a firma di, uno dei nomi più importanti della fotografia contemporanea. ...Leggi anche › '- Fulmini': la mostra è a Trieste fino al 15 agosto › 'Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è... e come dovrebbe essere': la mostra è a Pistoia fino ...L'opera, una delle più attese dell'anno in Italia, vanta non solo una copertina disegnata dal fotografo, ma anche una collaborazione con Lazza , il cantante della hit Cenere che ...

David LaChapelle: 50 anni di fotografia pop e surreale a Trieste Icon Magazine

Lachapelle è uno dei fotografi che più ha segnato l’immaginario pop attuale, avendo realizzato scatti iconici per artisti del calibro di Madonna, Tupac Shakur, Lana Del Rey, Eminem, Lady Gaga, Nicki M ...Dopo gli immediati sold out di molte date del Divina Commedia Tour, il rapper ha annunciato ufficialmente la fine dell'attesa per la sua ultima opera musicale Dopo gli immediati sold out, e l’aggiunta ...