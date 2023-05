Dannati imballaggi

Leggi su panorama

(Di sabato 27 maggio 2023) La Commissione Ue sta per approvare il nuovo regolamento per il packaging, sempre in nome dell’ambiente. D’ora in poi i contenitori degli alimenti saranno tutti riciclabili, addio alle pratiche confezioni monouso, le bottiglie per bevande (a partire da quelle alcoliche) dovranno essere in materiali standardizzati adatti al riuso. Una decisione che, oltre alla spesa quotidiana, mette in crisi le industrie italiane specializzate in questo (florido) settore. Probabilmente gli esperti di Bruxelles hanno scarsa dimestichezza con la routine della spesa alimentare, forse pensano che le famiglie abbiano molto tempo a disposizione e possano andare ogni giorno al supermercato, oppure sono convinti che frutta, verdura, ortaggi, nel rifornimento settimanale, siano facilmente trasportabili, sfusi, dentro una borsa di tessuto. È questo il fantastico mondo disegnato dagli ideologici del green che ...