(Di sabato 27 maggio 2023)Rea chi è ilRea è uno dei pianistipiù famosi d’Italia conosciuto anche a livello internazionale. È tra i protagonisti del concerto de Il Volo Tutti per Uno. Chi è? Ecco la suae laRea età eData di nascita:Rea, età 65 anni, è nato a Vicenza il 9 agosto del 1957 e oggi ha 65 anni. Si appassiona di musica da piccolissimo, poi si trasferisce a Roma con la sua famiglia. Studia pianoforte e ottiene il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia. La sua carriera è iniziata inizia nel 1975 insieme a Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli. Negli anni ’80 collabora con Chet Baker, Lee Konitz e ...

Lo show, registrato all'Arena di Verona, vedrà sul palco alternarsi ospiti e amici come: Irama, Madame, Fiorella Mannoia,, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, ...Tra gli ospiti che calcheranno il prestigioso palco, ci sono artisti come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, il pianista jazze l'attore Edoardo Leo, come annunciato nel video caricato su ...Tra gli ospiti ci saranno Irama, Madame, Fiorella Mannoia,, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio ...

Fiorella Mannoia e Danilo Rea alle Terme di Caracalla RomaToday

Danilo Rea pianista jazz: biografia, età, moglie e figli, vita privata. Chi è Danilo Rea de Il Volo Tutti per Uno ...Dopo tre anni il batterista Roberto Gatto torna al Pescara Jazz Festival. Appuntamento il 10 luglio all'arena del porto turistico con lo spettacolo "Lifetime, la musica di Tony Williams". Insieme a Ga ...