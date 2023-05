D’Ambrosio | infortunio all’83’ di Inter-Atalanta | le sue condizioni

(Di sabato 27 maggio 2023) Daniloè uscito dal campodi, partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A, a causa di un– Daniloha lasciato il terreno di giocodi, partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Indurimento al flessore per il giocatore. Simone Inzaghi ha inserito al suo posto Matteo Darmian.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Certo delle indisponibilità perdi Skriniar, ... cone De Vrij a completare la linea a tre con Acerbi. In mezzo ...A occhio i tifosi ne farebbero a meno, disposti ad andare nel fuoco del City con i fedelissimi Acerbi , Bastoni , Darmian e ai loro cambi De Vrij e. In società non la pensano tanto ......soprattutto considerando l'muscolare di Mkhitaryan. Possibili chance anche per Asllani in mezzo al campo, Bellanova sulla destra e Gosens sulla sinistra, mentre in difesae De ...