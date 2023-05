(Di sabato 27 maggio 2023)prende in esame alcune finali didel passato che potrebbero rassicurare l’. Nel corso della trasmissione “A Tutto Calcio” il giornalista mette in evidenza un punto debole dei nerazzurri. FAVORITA – Antonioespone le proprie opinioni sull’in vista della finale di: «All’è cresciuta l’autostima in un momento molto molto importante. Se facciamo un parallelo col Manchester City ritengo che l’abbiamo soluzioni offensive moltoessanti e pericolose. Ma quello che deve preoccupare è la fase difensiva. Anche nella seconda parte della finale di Coppa Italia con la Fiorentina non è stata eccellente e durante la stagione l’anello ...

Su De Laurentiis e Spalletti e su Napoli -scrive: 'Ieri al Maradona grande gioia per i campioni d'Italia, lezione di gioco di Spalletti, Simone Inzaghi, penalizzato dall'espulsione ...... volgendo lo sguardo - almeno per quel che riguarda l'- alla finale di Istanbul. Con il suo stile brioso e coinvolgente,coinvolge i lettori de Il Giornale nella differenza di ...Scrive: " Quest'non ha paura di nessuno, come tredici anni fa al Bernabeu, la magica stagione del triplete, Mourihno in fuga e Moratti in trionfo, serata omaggio al presidente ...

Damascelli: «Inter, storia Champions League a favore. Allarme…» Inter-News.it

Sulle pagine de "Il Giornale", Tony Damascelli si sofferma ancora sulla penelizzazione di 10 punti in classifica inflitta alla Juventus lunedi sera, poco prima dell'inizio del match, ...Su Il Giornale. Ieri, contro l’Inter, il tecnico ha dato l’ennesima lezione di gioco. Ma al presidente non interessa: ha vinto il suo oscar del pallone L’addio di Luciano Spalletti al Napoli è una sco ...