Dal complotto sulla diga di Ridracoli alle foto generate dall’IA | passando per il video di Kamala Harris «ubriaca» – Le fake news della settimana

(Di sabato 27 maggio 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Nell’ultimatanta disinformazione è stata collegata all’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna: abbiamo analizzato la presunta testimonianzadi un fiume in piena che stava trascinando con sé un maiale e un pesce gigante, e ci siamo imbattuti in ben due casi legati alla teoria delriguardo ladi. A proposito di complotti, siamo tornati a parlare di bambini e satanismo negli Usa (per colpa di un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale) e dell’allunaggio, secondo molti utenti mai avvenuto. L’IA ha generato anche ladi una presunta esplosione (in realtà mai successa) presso la sede del Pentagono. Da ultimo, abbiamo dovuto fare i ...

... idee di questo tipo hanno la tendenza a passare dall'assurdità alla concretezza,meme alla ... l'idea che l'importazione di fentanyl sia undeliberato per indebolire l'America: queste ...Insomma, nono solo tutta la teoria delè chiaramente falsa, ma va anche a mistificare un'...Ministero della Salute e dalle istituzioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale della ...L'autore delgli disse di voler vendicare la morte della figlia 'uccisa in Irlanda del ... 'L'idea era quella di colpire a partireGolden Gate Bridge il Royal Yacht Britannia al suo ...

Negli ultimi giorni sono circolate alcune teorie del complotto sulla diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, e immagini deepfake del presidente Stefano Bonaccini. Non c'è niente di vero ...