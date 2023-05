Daffrè dopo Uomini e Donne | parla Alessandra Somensi | cosa è successo al termine della frequentazione “lampo”

(Di sabato 27 maggio 2023)l’addio trae Luca? L’ex tronista diha scelto in fretta e furia la corteggiatrice ma, secondo le loro parole, la relazione sarebbe durata solamente 8 ore.Intervistata dal buon Lorenzo Pugnaloni su Tvpertutti.it,ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una storia il cui lieto fine è durato solamente per 9 giorni : come in molti sapranno infattie la sua dama si sono frequentati per pochissimo tempola fine del dating show di Maria De ...l'annuncio, tra i due ci sono stati scambi abbastanza piccati nei qualiha fatto intendere che Alessandra avesse avuto, nel mentre, altre frequentazioni , mentre, quest'ultima, ha ...Uomini e Donne, spuntano i primi nomi dei tronisti della prossima edizione: ecco chi potrebbe esserci Lucae Alessandra Fumagalli: amore già finitoUomini e Donne, l'indizio che conferma ...