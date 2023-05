Da noi a ruota libera | chi sono gli ospiti di domenica 28 maggio 2023 | anticipazioni puntata

(Di sabato 27 maggio 2023) Come ogniche si rispetti, subito dopoIn di Mara Venier, l’appuntamento su Rai 1 è uno. Ed è quello con “Da noi… a”, il programma condotto da Francesca Fialdini, dove ognisi intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. E che da tempo, ormai, tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori, a partire dalle 17.20 circa. Ecco tutte lee glidi28. Rocío Muñoz Morales a Da noi a, tutti glidi Francesca Fialdini Stando alle ...

... per un titolo nel quale tuttoattorno ai tragici effetti del volo 828 che aveva fatto ... per una produzione nata da una collaborazione col WWF che cerca di scuotere la coscienza di tuttiper ...... ovvero soprattutto i campioni di dna attorno ai qualil'intero caso. Abbiamo chiesto al ... "due schiaffoni" dalla Cassazione, che ha confermato che i principi del diritto, cheabbiamo sempre ...Nella puntata di oggi de La vita in diretta , venerdì 26 maggio, è stata ospite anche Francesca Fialdini volto di Rai1 che ogni domenica conduce Dalibera. Durante la chiacchierata nell'ultima parte di trasmissione con il padrone di casa, la conduttrice ha voluto ricordare una grandissima artista scomparsa ieri, Tina Turner. Sulla ...

Da noi... a ruota libera: Lello Arena e gli altri ospiti di oggi Today.it

Domenica 28 maggio, alle 17:20 su Rai1, nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day ...L'arrivo della tappa di oggi è sulle Tre Cime di Lavaredo, la montagna più iconica, dove Gimondi, Merckx e Nibali hanno scritto pagine indelebili della storia del ciclismo ...