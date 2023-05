Da Maddie MCcann alla Juventus | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

(Di sabato 27 maggio 2023) Continuano pioggia egamenti in alcune regioni d'Italia, intanto inizia la conta dei danni nei comuni colpiti lo scorso 16 e 17 maggio dall’alluvione che ha investito l'Emilia Romagna (SPECIALE) Il Governo Meloni si è dato subito da fare stanziando un primo pacchetto di aiuti che servirà a garantire i soccorsi immediati. Intanto il Tar ha sospeso fino al 27 giugno l'efficacia del nuovo decreto con cui il presidenteProvincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti disponeva l’abbattimento degli orsi Jj4 e Mj5, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato l'accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita a un gruppo straniero. Novità su un caso di cronaca che ha scosso tutto il mondo, la scomparsabambina inglesedurante una vacanza in Portogallo ...

...regione portoghese dell'Algarve per tentare di venire a capo della sparizione di Madeleine, ... Il Daily Mail , parla di attesa agonizzante per i genitore di- così la chiamavano - che oggi ...Nel caso della scomparsa di Madeleine, gli investigatori avrebbero trovato un indizio rilevante . Se e in che misura questo aiuter a risolvere il caso ancora da capire. Gioved sera si conclusa l'operazione di ricerca di tre ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Portogallo, tre giorni di ricerche nell'Algarve nella speranza di trovare tracce dia 16 anni dalla scomparsa, c'è una nuova pista: ...

Maddie McCann, chiuse dopo 3 giorni le ricerche in Portogallo: trovato materiale da analizzare in Germania Open

C’è anche una «prova rilevante» nel materiale raccolto durante le ricerche condotte negli ultimi tre giorni nella regione portoghese dell’Algarve per tentare di venire a capo della sparizione di Madel ...Si appartava a pochi chilometri dal suo “paradiso”, il pedofilo arrestato nel 2019, per uno stupro ad una donna americana di 72 anni, che proprio nel 2007 viveva in Algavre e dai tabulati telefonici e ...