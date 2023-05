Cristina Scuccia | la confessione improvvisa a Marco Mazzoli spiazza tutti

Leggi su tvzap

(Di sabato 27 maggio 2023) News tv., la: italiani increduli – Senz’altro l’edizione 2023 dell’«Isola dei famosi» sarà ricordata per la presenza di, ex suordi “The Voice”. Dopo la partecipazione a “Ballando con le stelle” e aver lasciato la via della monacazione, la giovane ha deciso di buttarsi a capofitto nell’adventure game di Canale 5, dove si sta aprendo come forse mai prima d’ora. Nei giorni scorsi laha raccontato di avere una persona che l’aspetta fuori (conosciuta proprio all’indomani della partenza per l’Honduras). Ora c’è di più, ad un naufrago,ha fatto un’altra importante. Parole forti che ...