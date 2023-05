Cristel Carrisi | la figlia di Al Bano e Romina Power si laurea ad Harvard | «I sogni diventano realtà»

Lontana dai riflettorisi dedica da alcuni anni alla sua vita a Zagabria con il marito e i tre figli. Ieri il ritorno sui social emoziona tanti fan della figlia del cantante Al Bano . 'I sogni diventano ...E poi quello della sorella Romina: 'Best mic drop moment! Come ti chiamo ora, Dottoressa Sorella' Al Bano e Romina sono di nuovo nonni! È nata Rio Ines, la terza figlia die ...Un sorriso raggiante , per un traguardo da incorniciare., figlia di Al Bano e Romina Power , si è laureata in Letteratura alla prestigiosa università di Harvard , negli Stati Uniti. " I sogni diventano realtà ", ha scritto sui social la neo ...

Cristel Carrisi si è laureata ad Harvard, l'orgoglio di Romina Power: Bravissima Fanpage.it

Lontana dai riflettori Cristel Carrisi si dedica da alcuni anni alla sua vita a Zagabria con il marito e i tre figli. Ieri il ritorno sui social emoziona tanti fan della figlia del cantante ...Cristel Carrisi si laurea cum laude in letteratura e scrittura creativa ad Harvard. La figlia minore di Al Bano e Romina Power mostra con orgoglio il risultato ottenuto, per ...