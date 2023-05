Unarientra in quella più ampia del settore automobilistico. Ma la GKN di Campi Bisenzio (FI) non era un'azienda decotta, anzi veniva descritta come un esempio di 4.0 in quanto a tecnologia. I ...La rivista Informazionesenzafiltro ha creato un osservatorio che monitora e descrive lein Italia , le grandi ma anche le piccole, spesso dimenticate dai giornali. E' stata fatta anche una mappatura lungo tutto lo stivale dei diversi casi in cui sono a rischio migliaia di ...... navigando tra i mari burrascosi delle politiche. Non possiamo fare una piega, perché il ... Non c'è nulla di meglio per mettere inil nostro HR manager, che si chiede se sia il caso di ...

Crisi aziendali: il caso Gnk di Firenze TGLA7

Il racconto di Dario Salvetti, delegato RSU, di quella che era l'ex-Fiat di Firenze. Una crisi rientra in quella più ampia del settore automobilistico. Ma la GKN di Campi Bisenzio (FI) non era ...La rivista Informazionesenzafiltro ha creato un osservatorio che monitora e descrive le crisi aziendali in Italia, le grandi ma anche le piccole, spesso dimenticate dai giornali. E' stata fatta anche ...