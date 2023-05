Criptovalute | quando vanno in dichiarazione dei redditi? I casi

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 27 maggio 2023) Un settore innovativo quello delleche attira sempre più investitori italiani. I tentativi di regolarlo sono cominciati relativamente da poco, per questo motivo spesso non è ben chiaro come comportarsi al momento delladei. Il Governo Meloni ha introdotto delle prescrizioni in merito nell’ultima Legge di Bilancio che sarà fondamentale tenere a mente. Sempre più italiani investono in, d’altra parte, soltanto da poco gli stati stanno provando a dettare una regolamentazione del settore, anche e soprattutto dal punto di vista fiscale. Per quanto riguarda l’Italia, per esempio, Il Governo Meloni è intervenuto sulla questione nell’ultima Legge di Bilancio prevedendo delle profonde modifiche alla normativa. Nello specifico, con la Finanziaria 2023 è stato disposto ...