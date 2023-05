Crick in testa all’uomo che minaccia la nipote

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) A Sant’Antonio Abate colpisce incon unl’uomo chela. Arrestato 63enne Dà uninad un uomo chela. Una lite tra due persone in un appartamento in via Casa Aniello nel comune di Sant’Antonio Abate attira l’attenzione di persone in strada. Una ragazza è in compagnia dello zio ed entrambi sono in strada. Hanno forato e l’uomo sta sostituendo lo pneumatico. Le grida dall’appartamento si fanno più violente. La donna attira l’attenzione dei litiganti, chiedendo loro di smettere o avrebbe chiamato i carabinieri. I litiganti non hanno visto di buon occhio l’intromissione della ragazza. Uno dei due uomini che poco prima urlava scende in strada. Si avvia verso la donna, ...