Cremonese | Ballardini | 'La società è destinata a crescere Futuro? L'incontro è già fissato'

(Di sabato 27 maggio 2023) Il campionato dellanon si è ancora concluso. Domenica 28 maggio, i grigiorossi scenderanno in campo contro la Lazio in occasione...

All'andata, finì con un rotondo 4 - 0 per la Lazio che ritrova il suo ex allenatore. L'uomo che attualmente guida la, infatti, guidò i biancocelesti nella stagione 2009/2010. Quest'anno, ha sfiorato l'impresa salvezza con la neopromossa Cremo, sfiorandola. Il ...All.:Lazio -, dove vederla La partita fra Lazio esarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare ...(4 - 3 - 1 - 2): Carnesecchi; Chiriches, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Castagnetti, Pickel, Meitè, Galdames; Ciofani. Allenatore:. Juventus - Milan JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; ...

LIVE TMW - Cremonese, Ballardini: "Con la Lazio per giocarcela. Cremona è destinata a crescere" TUTTO mercato WEB

Il tecnico vuole vincere ancora e chiede il massimo da tutti. Perso pure Marusic, pronto a mandare in campo l'undici migliore ...