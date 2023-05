' Costretto a bere alcol e olio di pesce per due giorni e a stare nell' acqua gelata' | studente muore a 20 anni Condannati 18 compagni

Secondo quanto è emerso ieri in tribunale, Dia statoquantità eccessive di alcol e olio di pesce ea sedersi in acqua gelata prima di crollare. Gli studenti sono stati ...Studenti colpevoli per morte involontaria Dia è statoquantità eccessive di alcol e olio di pesce ea sedersi in acqua gelata prima di crollare. Gli studenti sono stati giudicati colpevoli per il loro ruolo nella morte ...Le violenze, che a detta della parte offesa sarebbero avvenute anche a causa della propensione aldel 40enne, sarebbero allora continuate. L'uomo avrebbela compagna a sdraiarsi a ...

«Costretto a bere alcol e olio di pesce per due giorni e a stare nell'acqua gelata»: studente muore a 20 anni. leggo.it

Diciotto studenti universitari sono stati condannati per la morte di un loro compagno. Il ragazzo è deceduto in ospedale, dopo che lui e altri ...