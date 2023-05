“Cosa le ha proposto Pier Silvio” | Maria De Filippi | gira una voce esplosiva a Mediaset

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo la morte di Maurizio Costanzo sono state fatte parecchie speculazioni sul futuro televisivo diDe. Si è infatti parlato soprattutto dell'eventualità di un ritiro a vita privata, che però non sembra nelle idee della conduttrice, almeno nel breve termine. Una volta terminato il lavoro con Temptation Island, la Desi godrà un po' di riposo e poi si dedicherà alle registrazioni delle nuove puntate di Tu si que vales. Queste sono cose note, come lo è il fatto che la prossima stagione televisiva vedrà ancora una volta la Deimpegnata alla conduzione dei soliti programmi: Amici, C'è posta per te, Uomini e Donne. La novità in questi giorni però rappresentata da un altro tipo di indiscrezione: secondo i ben informati, nei corridoi di...

caratterizza l'esperienza di Barbiana e quali insegnamenti rimangono oggi " Nell'esperienza ... Infine, segnaliamo che La Tecnica della Scuola, nella giornata del 26 maggio, ha"una ...Parole certamente inaccettabili, per le quali i due consiglieri hannodi destinare il ... ma farci capire come, ancora una volta, sono gli uomini a decidereè giusto o sbagliato per una ...E dunque sulla scorta diValeria Grasso con la sua associazione e il figlio con la sua ... persino l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel 2013 avevala testimone di ...

Maria De Filippi, voce-bomba a Mediaset: “Cosa le ha proposto Pier Silvio” Liberoquotidiano.it

La cessione del credito è un contratto estremamente utile, sia per le aziende che per i privati. Come si evince dal nome, prevede il trasferimento di un diritto di credito da una parte all’altra. Un’o ...L'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, in un'intervista alla Globo, ribadisce la posizione di Roma, in linea con quella dell'Unione europea, di ferma condanna della Russia per l'inva ...