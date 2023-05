“Cosa è successo con Luca” UeD | è Alessandra a parlare dopo la scelta e l’addio a Daffrè

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) Il pubblico di Uomini e Donne è ancora incredulo per la separazione immediata traSomensi. Si è trattato di una delle storie più brevi in assoluto, infatti si sono detti addio appena nove giorniladavanti a Maria De Filippi e agli altri presenti. E ora è stata lei aufficialmente per la prima volta,che i suoi sogni si sono infranti così precocemente. Ovviamente la delusione è stata immensa per l’ex corteggiatrice. Subitola brutta notizia sull’ormai ex coppia di Uomini e Donne,Somensi si erano battibeccati a distanza. Lei aveva inizialmente fatto sapere: “solo otto ore mi ha detto che non ...