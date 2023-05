Corriere dello Sport – Spalletti | un tatuaggio che fa male

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-27 09:41:24 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Visto che difficilmente riuscirà ad essere schiodato dalla Storia per ricambiare o semplicemente per essere se stesso e restare terribilmente sentimentale, Lucianos’è dedicato Napoli per sempre: poteva portarsela stilizzata tra i graffiti della propria anima, in cui ci sono una quarantina d’anni di calcio, oppure fissarsela come un post it nel labirinto della memoria. Ma essendo un uomo che va oltre, come ha raccontato il campo, l’allenatore che s’è preso una città intera, l’ha stregata con quel suo football sexy e le ha restituito una gigantesca felicità, ha voluto pure spiegarle – tatuandosi sul braccio sinistro una “N” su sfondo azzurro e uno scudetto sormontato da un 3 – che certi amori non finiscono, restano sulla pelle, anzi dentro, ...