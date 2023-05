Convocati Napoli per l’ultima trasferta di campionato

Qualche defezione di troppo per Luciano Spalletti sulla strada per Bologna. Oltre allo squalificato Elmas , restano out anche Lozano, Mario Rui e Politano : l'esterno azzurro non ha recuperato dopo il ...Il, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Bologna . Gli azzurri scenderanno in campo ...La SSCha comunicato la lista dei calciatorida mister Spalletti per la gara di campionato contro il Bologna al Dall'Ara. Tre gli assenti: Mario Rui, Elmas (squalificato) e Politano oltre ...

Napoli: Mario Rui e Politano non convocati contro il Bologna Fantacalcio ®

Luis Enrique potrebbe ora essere la terza scelta”. De Laurentiis sa che Luis Enrique è la terza scelta del Napoli così lo stuzzica. Venerato ha poi proseguito: “C’è tensione… Leggi ...Qualche defezione di troppo per Luciano Spalletti sulla strada per Bologna. Oltre allo squalificato Elmas, restano out anche Lozano, Mario Rui e Politano: l'esterno azzurro non ha ...