Convocati Napoli | le scelte di Spalletti per il Bologna

(Di sabato 27 maggio 2023) La lista deidelper la prossima sfida dei campioni d’Italia contro il: out Mario Rui, Politano, Lozano ed Elmas Ilscenderà in campo domani pomeriggio contro il. In occasione della partita, Lucianoha recuperato Ndombele, mentre rimangono fuori dalla lista deigli indisponibili Mario Rui, Politano, Lozano ed Elmas. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Gollini, Marfella, Meret. Difensori: Bereszynski, Di lorenzo, Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka. Centrocampisti: Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone.

