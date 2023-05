Conversano | chiusura di “Lector in Scienza” Oggi

Leggi su noinotizie

(Di sabato 27 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione Di Vagno: La terza e ultima giornata del Festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno e dall’Università di Bari, sabato 27 maggio, parlerà di mondo e di spazio, di elezioni parlamentari europee, di alberi e di neve, di Terra, sempre sul tema “La misura del Mondo. Una Terra, la nostra Terra – one Planet, our Planet”, una riflessione non solo sul Mondo, ma sul nostro modo di vivere, sui grandi temi e le sfide connesse, sulle scelte e le decisioni, grandi e piccole, che dovremo necessariamente prendere, un invito a guardare al di là delle crisi che ci attanagliano, per costruire il presente ma anche o solo per poter immaginare ad occhi aperti un futuro migliore. La mattina di domani sabato 27 maggio ha inizio con un workshop sulle elezioni parlamentari europee del 2024 realizzato in collaborazione con Res Publica Nowa e Visegrad ...