Comunali | comizio centrodestra in diretta su RaiNews24 - Floridia M5s | Vigilanza valuterà

...la par condicio' - 'Gravissima violazione da parte di RaiNews24 della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta ildi ...'Gravissima violazione da parte di Rainews24 della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta ildi Salvini Meloni e ...Polemica per ildel centrodestra per la chiusura della campagna elettorale delledi , con la diretta su RaiNews24 che finirà il commissione di Vigilanza. Alerano presenti il premier e i ...

Rai e Comunali, il comizio della destra live su RaiNews24 finisce in vigilanza la Repubblica

Pd e M5S parlano di "gravissima violazione" della par condicio e chiedono l'intervento dell'Agcom Il comizio che il centrodestra ha svolto a Catania per la conclusione della campagna elettorale delle ...La diretta su RaiNews24 del comizio della destra per la chiusura della campagna delle comunali di Catania, con la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, finirà in ...