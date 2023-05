Compleanno sfortunato per Mario Rui | il portoghese infortunato | le ultime

(Di sabato 27 maggio 2023) Il terzinoRui sarà costretto a saltare Bologna-Napoli a causa di un risentimento muscolare riportato in allenamento. Il Napoli si prepara alla sfida della 37esima giornata di Serie A con il Bologna allo stadio Renato dall’Ara, in programma domani pomeriggio alle ore 15. Come di consueto il club azzurro ha condotto la seduta mattutina all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Politano ha svolto terapie. Ndombele ha svolto intera sessione in gruppo.Rui è uscito anzitempo per un risentimento alla coscia destra.per ilche salterà anche la sfida tra Bologna e Napoli di ...

Commenta per primo per Mario Rui. Il terzino portoghese, come comunicato dal Napoli nel consueto report da Castel Volturno, si è fermato a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

