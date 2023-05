Compiamo un anno | celebriamo il caos e ci regaliamo un nuovo design della copertina

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 maggio 2023) La nostra rivista di lifestyle, moda,, viaggi, arte, cultura… eccetera, compie une, per celebrare il primo anniversario, abbiamo confezionato in redazione e mandato in tipografia un favoloso numero dedicato al. Uscirà in edicola il 15 giugno con una, piu diretto, più esatto, più internazionale. Ci piace sorprendere e ci immedesimiamo con le parole che Pier Paolo Pasolini scrisse nel 1975 ai radicali: «Non dovete far altro che continuare semplicemente a essere voi stessi: il che significa essere continuamente irriconoscibili». Appuntamento in edicola, e su Linkiesta store, il 15 giugno 2023.