(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo l’istituzione della commissione Antimafia con l’elezione della deputata meloniana Chiara Colosimo, la destra vuole chiudere in fretta la partita delle altre 17. Per questo i capigruppo di maggioranza Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), Riccardo Molinari (Lega), Paolo Barelli (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Noi Moderati) si sono visti giovedì pomeriggio con una riunione via zoom per chiudere l’accordo politico. L’intesa di massima c’è, ma lo scontro si concentra sulla commissione d’inchiesta sulladi, il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio. La commissione, che ha già lavorato nella scorsa legislatura, è stata approvata dalla Camera il 23 marzo scorso con un voto all’unanimità e, ...

Commissioni bicamerali, le ultime spine del centrodestra per quelle sul Covid e la morte di David Rossi Il Fatto Quotidiano

BOLOGNA – Autonomia differenziata quanto costa, è il rilievo di Forza Italia e fratelli d'Italia, il Movimento cinque stelle mette in evidenza le rilevanti criticità sul piano finanziario mentre comin ...