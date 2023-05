Come sta Elisa Balsamo? L’infortunio è serio | a rischio anche i Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023)si è dovuta ritirare dalla RideLondon Classique, durante la prima delle tre tappe previste dalla corsa inglese. La Campionessa Italiana è caduta due volte nella fase iniziale della frazione, dovendo dunque alzare bandiera bianca. Alla delusione per l’occasione mancata, in una delle poche corse in cui le “cannibali” della SD Worx non erano presenti, si è aggiunta poi la preoccupazione per. Nella mattinata odierna, i profili social della Trek-Segafredo hanno diramato questo comunicato: “In seguito alle cadute della prima tappa,è stata portata all’ospedale per precauzione e per fare tutti gli esami del caso. La radiografia ha evidenziato una frattura dello scafoide sinistro ed alla mandibola, che richiederanno un’operazione chirurgica che verrà svolta oggi o domani”. Notizie dunque non ...