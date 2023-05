(Di sabato 27 maggio 2023) TrattoSono arrivate molte domande in Accademia circa la parola manteca, la sua origine, il suo significato e i suoi derivati tra cui ildi cui ci si chiede la corretta accentazione nelle forme coniugate al presente indicativo. Risposta Spesso quando parliamo di forestierismi in italiano, l’immaginario comune si volge subito all’inglese, oppure al francese, ignorando invece la presenza di molti lessemi che provengono da altre lingue oltre a queste. Aggiungiamo anche che la parola forestierismo sembra riferirsi a un termine che attualmente si avverte“forestiero”, tralasciando così tutte quelle parole che un tempo erano estranee alla lingua italiana e che ora invece vengono avvertiteautoctone. Il lessico di una ...

Come coniugare il verbo «mantecare», spiegato dall’Accademia della Crusca Linkiesta.it

Nasce dalla lingua spagnola, dove «manteca» significa «burro». Passato poi al napoletano «mantechìglia» e al siciliano «mantechìggia» per indicare un prodotto cosmetico grasso come la pomata ...