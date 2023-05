Cocciaretto-Kvitova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di sabato 27 maggio 2023) Elisabettase la vedrà contro Petranel primo turno del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La tennista azzurra è reduce dal secondo turno sia a Madrid che a Roma, peraltro con sconfitte in tre set (e a testa alta) contro Badosa e Potapova, e punta a far bene anche in terra parigina.ha invece disputato un solo match su terra dopo il titolo vinto a Miami, uscendo di scena all’esordio a Madrid contro Niemeier, ed è chiamata a ripartire. Match meno scontato di quello che dice il ranking, conche pur essendo numero 10 del mondo dovrà prestare molta attenzione alla giovane tennista azzurra, protagonista di unmolto positivo. Anche i bookmakers ...

Delineato il tabellone femminile del Roland Garros 2023, 128 giocatrici saranno al via per potersi aggiudicare il secondo Slam della stagione; sei al momento le italiane presenti in tabellone, con un ...Si è conclusa la cerimonia di sorteggio del tabellone femminile del Roland Garros 2023 di tennis, che vede già la presenza di ben quattro lucky loser, per defezioni last minute: all'esordio la numero ...