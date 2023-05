Clima | Urso ad ambientalisti | ' riaprire miniere in Italia per non dipendere da Cina'

(Di sabato 27 maggio 2023) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Lo spiego a chi imbratta i monumentini: se non vogliamo consegnare la nostra indipendenza nelle mani di Pechino, che ha il monopolio delle terre rare, dobbiamolein" dove "abbiamo 15 di quelle 34 materie indispensabili per la transizione". Lo spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, nel suo intervento al festival dell'Economia di Trento.

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Il Fondo sovrano europeo non è affatto scomparso”. Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ospite del festival dell’Economia a Trento.Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro urgente al ministro Urso sulla vertenza ex Ilva. “Avvertiamo un clima di incertezza sul futuro ambientale, occupazionale e produtt ...