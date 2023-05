Classifica Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic ribalta tutto nella cronosclata! Thomas perde la rosa | Caruso 4°

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) La cronoscalata del Monte Lussari ha incendiatoe Geraintsi sono giocati la conquista della magliaventesima e penultima tappa della Corsa. Lo sloveno si era presentato in partenza con 26 secondi di ritardo dal britannico e hato la situazione in maniera rocambolesca. Aveva già recuperato 16” quando mancavano poco meno di quattro chilometri alla vetta, ma poi il capitano della Jumbo Visma è incappato in un problema meccanico.è infatti finito in un avvallamento nei pressi di una canalina, la ruota posteriore è slittata sul cemento ed è dovuto scendere dalla bicicletta. Un meccanico e un tifoso sono venuti in ...