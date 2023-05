É innegabile che l'efficenza di Jordan fosse aumentata in modo consistente grazie alla presenza dell'ala: "Non c'è Michael Jordan senza Scottie" aveva riconosciuto sua altezza reale in persona.É innegabile che l'efficenza di Jordan fosse aumentata in modo consistente grazie alla presenza dell'ala: "Non c'è Michael Jordan senza Scottie" aveva riconosciuto sua altezza reale in persona.

Clamoroso Pippen: "Michael Jordan Prima che arrivassi io ai Bulls era un giocatore orribile" La Gazzetta dello Sport

L'ala piccola e sei volte campione con i Chicago Bulls ha sparato a zero durante il podcast Gimme the Hot Sauce!, ha parlato di MJ definendolo "non certo il migliore della sua categoria" ...