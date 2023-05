Clamoroso in Bundesliga | il Dortmund pareggia in casa | Bayern Monaco campione di Germania

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilsi laureadiper l’undicesima volta consecutiva. Non basta il gol nel finale di Sule per ilche termina seconda a pari punti. Succede di tutto nell’ultimo turno di campionato di. I bavaresi compiono il loro lavoro RheinEnergieStadion sconfiggendo il Colonia 1-2, decisive le reti di Coman e Musiala. Fatale il pareggio delche davanti al muro nerogiallo non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Magonza.per l’undicesima volta consecutiva Un ultima giornata al cardiopalma in. Gli uomini di Tuchel partono subito forti, portandosi in vantaggio dopo 8 minuti di gioco. Bavaresi in vantaggio grazie alla marcatura di Kingsley Coman. Nel frattempo succede ...

in. Il Borussia Dortmund pareggia in casa contro il Mainz nell'ultima giornata di campionato e si fa superare in volata dal Bayern Monaco , che si impone sul campo del Colonia. Si conclude l'edizione 2022 - 2023 dellacon il Bayern Monaco che alza il trofeo dopo un torneoe al cardiopalma . Servivano infatti gli ultimi 90 minuti per decretare la vittoria finale, che si è aggiudicata la ..., Bayern Monaco campione: crollo Borussia E' successo praticamente di tutto negli ultimi 90' minuti : il Borussia va sotto 2 - 0 in casa con il Mainz e sbaglia anche un rigore. Intanto il ...

Gli uomini di Terzic fermati 2-2 in casa dal Mainz, vengono superati allo sprint. Tuchel vince il titolo grazie ad una rete di Musiala all'89' ...