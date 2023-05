Clamoroso Bayern | Kahn e Salihamidzic si dimettono subito dopo aver vinto la Bundesliga

in Bundesliga. Il Borussia Dortmund pareggia in casa contro il Mainz nell'ultima giornata di campionato e si fa superare in volata dalMonaco , che si impone sul campo del Colonia. ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Si conclude l'edizione 2022 - 2023 della Bundesliga con ilMonaco che alza il trofeo dopo un torneoe al cardiopalma . Servivano infatti gli ultimi 90 minuti per decretare la vittoria finale, che si è aggiudicata la formazione di Tuchel ...Intanto ilMonaco controlla il vantaggio di Coman contro il Colonia: sembra tutto fatto ma nel finale la situazione si ribalta, con il Borussia che accorcia ed il Colonia che trova l'...

Clamoroso in Bundesliga: harakiri Dortmund, Bayern campione all'89' - Sportmediaset Sport Mediaset

Grazie alla vittoria contro il Colonia e al pareggio del Borussia Dortmund contro il Maizn, il Bayern Monaco si conferma campione di Germania ...