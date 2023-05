(Di sabato 27 maggio 2023) Spettacolo a, dove isono tornati ancora una volta a “passeggiare” per le spiagge, inoltrandosi anche neldei. Da qualche giorno gli splendidi esemplari diselvatici, che ormai da anni risiedono nell’oasi Lipu di via dell’Idroscalo, a Ostia, il Centro Habitat Mediterraneo, si fanno vedere sull’arenile die Isola Sacra, senza alcuna paura degli esseri umani. Questa mattina l’ultimo avvistamento, sulladi. Trehanno nuotato placidamente a riva, per poi passeggiare sulla, avvicinandosi ai passanti incuriositi e incantati dallo spettacolo della natura.sulla ...

Cigni reali a Fiumicino: a spasso in spiaggia e nel canale dei pescatori (FOTO) Il Corriere della Città

Spettacolo a Fiumicino, dove i cigni reali sono tornati ancora a volta a "passeggiare" per le spiagge, inoltrandosi anche nel canale dei pescatori. Da qualche giorno gli splendidi esemplari di cigni ...