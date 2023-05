Ciclismo | Giro d' Italia | Roglic vince 20esima tappa e conquista maglia rosa**

AGGIORNAMENTI IN CORSO RIVIVI IL LIVE DELLA TAPPAD'ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL2023 L'ordine di arrivo della ventesima tappa Primoz Roglic (SLO/...Per ildel 1960, il 19 maggio vi fu la grande partenza da Roma per celebrare le Olimpiadi. In ... Il, sport popolare per eccellenza che ha nel suo dna la fatica e il coraggio, è sempre ......a pregare nella basilica di San Pietro entrato così a pieno diritto nella leggenda del. ...squadra prima con Ottavio Bottecchia e poi con Fiorenzo Magni che con una bici Ganna vinse ild'...

Giro d'Italia, Roglic vince la 20^ tappa e strappa la maglia rosa a Thomas Sky Sport

Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la penultima tappa del Giro d'Italia, una cronometro da Tarvisio a Monte Lussari lungo 18,6 chilometri, conquistando anche la maglia rosa di leader della classifica g ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 STARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA CRONOMETRO 17.17 Sepp Kuss va in testa! 45'28'' il nuovo tempo da battere! Bran ...