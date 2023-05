Ci siamo dimenticati del terrorismo? I dati del report ReAct

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023) “Negli ultimi tre anni, dal punto di vista quantitativo, la frequenza degli attacchi terroristici è rimasta lineare”, spiega Claudio Bertolotti, direttore esecutivo dell’Osservatorio sul Radicalismo e il Contrasto alin Europa (), che ha prodotto il 4° rapporto annuale sule il radicalismo in Europa, #2023. È una notizia positiva, che però non toglie significato alla minaccia rappresentata dai terrorismi. Stando aianalizzati, l’Europa è classificata come la terza regione maggiormente colpita dagli attacchi terroristici, seguendo la Russia e l’Eurasia, e l’America centrale e i Caraibi. I Paesi dell’Unione europea, il Regno Unito e la Svizzera sono stati afflitti nel 2022 da 50 attentati di varia natura, con una significativa flessione rispetto ai 73 del 2021. Si ...